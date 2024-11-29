Столкновения между протестующими и полицией произошли в Кутаиси

Вечером 5 декабря в Кутаиси проходит очередная протестная акция. На ней произошла стычка между демонстрантами и правоохранителями.

На митинге в Кутаиси произошла стычка между протестующими и сотрудниками полиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Столкновения случились после того, как одному из демонстрантов стало плохо, передает Interpressnews.

По словам одного из протестующих, сотрудники полиции накинулись на 14-летнего мальчика и начали его душить. В результате подросток потерял сознание.

Напомним, акции протеста в Грузии вспыхнули неделю назад. Причиной стало решение властей республики отложить на четыре года старт переговоров о вступлении в Евросоюз.