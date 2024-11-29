Вестник Кавказа

Столкновения между протестующими и полицией произошли в Кутаиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Вечером 5 декабря в Кутаиси проходит очередная протестная акция. На ней произошла стычка между демонстрантами и правоохранителями.

На митинге в Кутаиси произошла стычка между протестующими и сотрудниками полиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Столкновения случились после того, как одному из демонстрантов стало плохо, передает Interpressnews.

По словам одного из протестующих, сотрудники полиции накинулись на 14-летнего мальчика и начали его душить. В результате подросток потерял сознание.

Напомним, акции протеста в Грузии вспыхнули неделю назад. Причиной стало решение властей республики отложить на четыре года старт переговоров о вступлении в Евросоюз.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
525 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Акция протеста снова проходит в Тбилиси

Акция протеста снова проходит в Тбилиси

Кобахидзе обвинил госсекретаря США во лжи

Кобахидзе обвинил госсекретаря США во лжи

Генсек ООН призвал Грузию отказаться от насилия

Генсек ООН призвал Грузию отказаться от насилия

Чемпион мира Зураб Датунашвили задержан в Тбилиси

Чемпион мира Зураб Датунашвили задержан в Тбилиси

Президент Грузии не сможет возглавить оппозицию – Кобахидзе

Президент Грузии не сможет возглавить оппозицию – Кобахидзе

Один из лидеров оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Один из лидеров оппозиционной партии задержан в Тбилиси

В офисах оппозиционных партий и организаций проходят обыски в Грузии

В офисах оппозиционных партий и организаций проходят обыски в Грузии

Каха Каладзе назвал саботажем протест сотрудников мэрии Тбилиси

Каха Каладзе назвал саботажем протест сотрудников мэрии Тбилиси

Протесты в Грузии 2024: причины и последствия

Протесты в Грузии 2024: причины и последствия

В Тбилиси на ночных протестах пострадали 15 человек

В Тбилиси на ночных протестах пострадали 15 человек

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы