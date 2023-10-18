Столичный аэропорт Шереметьево принял аварийную посадку рейса Air India

Опубликовано: 15:38, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в московском аэропорту Шереметьево произвел экстренную посадку самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из Дели в Лондон, на борту которого заболел пассажир.

Ухудшение самочувствия одного из пассажиров стало причиной экстренной посадки в московском аэропорту Шереметьево авиалайнера индийской авиакомпании Air India, летевшего по маршруту Дели – Лондон, сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

"В аэропорту Шереметьево в 10:04 мск приняли на запасной аэродром ВС В-787 а/к "Air India", следовавшее по маршруту "Дели - Лондон". Посадка воздушного судна Air India была осуществлена по причине плохого самочувствия пассажира на борту"

- Анна Захаренкова

Руководство аэропорта обеспечило оперативную встречу и обслуживание рейса в соответствии с международными регламентами. Медики Шереметьево осмотрели пассажира, оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован в Химкинскую областную больницу, передает РИА Новости.

В 14:09 мск рейс AI 111 авиакомпании Air India вылетел из Москвы в Лондон, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.