Россиянин не долетел из Москвы в Ташкент

Опубликовано: 18:52, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Uzbekistan Airports

Сегодня на борту воздушного судна Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, произошло трагическое происшествие – умер один из его пассажиров.

Во время полета из Москвы в Ташкент стало плохо одному из пассажиров Boeing-787 компании Uzbekistan Airways, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Экипаж воздушного судна, перевозившего 236 пассажиров, принял решение совершить экстренную посадку по пути следования на запасном аэродроме в Ургенче, чтобы сдать заболевшего пассажира на руки бригаде скорой, которую вызвали в аэропорт, передает Sputnik Узбекистан.

Экипаж самолета Uzbekistan Airways принял решение следовать на запасной аэродром из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. На борту авиалайнера находилось 236 пассажиров, сообщили в пресс-службе.

"В 16:59 (14:59 мск) самолет произвел посадку в аэропорту Ургенча, однако пассажир – мужчина 1978 года рождения – скончался на борту воздушного судна"

- пресс-служба Uzbekistan Airports

Погибший оказался гражданином России 1978 года рождения.

В 18:48 (16:48 мск) самолет вылетел из Ургенча в Ташкент. Причина смерти пассажира не указывается, добавили в пресс-службе.