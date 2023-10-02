Пассажиры "Аэрофлота" из Москвы сегодня дважды вылетали в Анталью

Опубликовано: 21:44, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиалайнеру крупнейшего российского авиаперевозчика компании "Аэрофлот", вылетевшего в турецкую Анталью, сегодня пришлось вернуться в Москву из-за сбоя в работе системы кондиционирования.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Анталья сегодня закончился, едва начавшись – его пассажиры сразу заметили некорректную работу кондиционеров самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Командир воздушного судна, выполнявшего рейс SU2148 Москва-Анталья, принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с замечаниями по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме… В 9:52 рейс вылетел из Москвы, в 14:53 приземлился в аэропорту Антальи"

- компания "Аэрофлот"

По прибытии в Шереметьево авиакомпания заменила воздушное судно на резервный борт, однако вылетел он не сразу - несколько пассажиров отказались от перелета, и дополнительное время заняли поиск и выгрузка их багажа, - добавили в компании, передает РИА Новости.