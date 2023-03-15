Стенд Азербайджана стал хитом выставки Russia Halal Expo 2025

Стенд Made in Azerbaijan выставки Russia Halal Expo 2025, проходящей в Казани в рамках форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", вызвал неподдельный интерес у гостей и участников форума.

На выставке Russia Halal Expo 2025, проходящей в столице Татарстана городе Казани, заработал стенд Made in Azerbaijan, на котором представлен большой ассортимент продукции, выпускаемой азербайджанскими производителями.

Стенд вызвал огромный интерес у гостей и участников форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", в рамках которого проходит выставка – на нем представлены кондитерские изделия, масла, сухофрукты и фруктовые соки, варенья, минеральные воды, производимые азербайджанскими компаниями, а также организованы дегустационные сессии, передает АЗЕРТАДЖ.

Также стенд повествует о том, каковы перспективы развития этого бизнеса и возможности транзитной торговли. Особое внимание уделено инвесторам – они могут получить развернутую информацию об инвестиционном климате и льготах, предлагаемых инвесторам, а также посмотреть видеоролики и познакомиться с печатной продукцией.

Стенд Азербайджана, организованный при поддержке министерства экономики и организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), уже посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.