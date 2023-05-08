Опубликовано: 11:16, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчина без прав спровоцировал автоаварию на дороге в Ставропольском крае, жертвой которой стал один человек, также пострадали трое.

Житель Ставрополья стал жертвой ДТП на дороге в Буденновском округе еще трое получили ранения, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Инцидент произошел в 1:00 мск недалекого от населенного пункта Добровольное. Владелец "Нивы", у которого отсутствовало право на вождение транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, а затем, столкнувшись с мопедом Omaks, съехал с дороги и врезался в дерево.

Отмечается, что водитель мопеда скончался на месте, ему был 61 год. Все находившиеся внутри Нивы граждане были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что владелец Нивы ранее был осужден за повторную езду в нетрезвом виде. В этом году его наказывали за езду без прав и выезд на встречку.