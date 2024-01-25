Ставропольские фруктохранилища расширят на 80%

В связи с ростом производства фруктов, Ставропольские аграрии решили расширять фруктохранилища. Планируется, что их возможности выйдут отметку 43 тыс тонн.

Ставропольские аграрии намерены расширить мощность хранилищ для овощей на 43 тыс тонн. То есть объем хранения увеличится почти на 80%.

«Всего на Ставрополье мощность плодохранилищ составляет 54 тысячи тонн, и в планах до 2030 года нарастить объемы хранения еще на 43 тысячи тонн»

- министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

Далее он отметил, что яблоки ставропольских производителей пользуются успехом не только в регионе, но также отправляются в торговые точки по всей России. Кроме того, продукцию закупает и Беларусь.

В связи с растущей популярностью продукции ростом объема производств, по словам министра, необходимо наращивать мощности фруктохранилищ.