Ставрополье на треть нарастило производство минеральной воды

Объемы выпуска минеральной воды, которой так славится Ставропольский край, выросли за год на 30%. Власти края уверены, что это не случайно.

Ставропольские предприятия за 2023 год выпустили почти на треть больше полезной минеральной воды, чем годом ранее, рассказал глава Минэкономразвития края.

"На Ставрополье в 2023 году произвели 1,4 млрд полулитров минеральной воды. Это на 30% больше, чем в 2022 году"

– Денис Полюбин

Министр уточнил долю ставропольской воды в общероссийских масштабах: она превышает 6%.

Полюбин отметил, что любовь россиян именно к минеральной воде со Ставрополья вполне естественна, так как она обладает целебными свойствами.

История минеральной воды на Ставрополье

Источники Кавминвод впервые упоминаются в исторических памятниках еще в середине XIV века. О них писал знаменитый арабский путешественник Ибн-Баттута. Он был уверен, что "пенистая" вода поможет избавиться от множества болезней.

Секрет минеральной воды был открыт только через несколько веков. Оказалось, что на ее состав влияют сложные процессы, которые происходят в недрах горы-вулкана Эльбруса.