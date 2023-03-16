Ставрополье на треть нарастило производство минеральной воды

Ставропольские предприятия за 2023 год выпустили почти на треть больше полезной минеральной воды, чем годом ранее, рассказал глава Минэкономразвития края.
"На Ставрополье в 2023 году произвели 1,4 млрд полулитров минеральной воды. Это на 30% больше, чем в 2022 году"
– Денис Полюбин
Министр уточнил долю ставропольской воды в общероссийских масштабах: она превышает 6%.
Полюбин отметил, что любовь россиян именно к минеральной воде со Ставрополья вполне естественна, так как она обладает целебными свойствами.
История минеральной воды на Ставрополье
Источники Кавминвод впервые упоминаются в исторических памятниках еще в середине XIV века. О них писал знаменитый арабский путешественник Ибн-Баттута. Он был уверен, что "пенистая" вода поможет избавиться от множества болезней.
Секрет минеральной воды был открыт только через несколько веков. Оказалось, что на ее состав влияют сложные процессы, которые происходят в недрах горы-вулкана Эльбруса.