Ставрополье и Азербайджан нарастили внешнеторговый оборот

За минувший год внешнеторговый оборот между Ставропольем и Азербайджаном достиг рекордного уровня, превысив отметку в $200 млн. об этом сообщил министр экономического развития края.

В 2023 году внешнеторговый оборот между Ставропольским краем и Азербайджаном достиг рекордного уровня, превысив отметку в $200 млн, что говорит о тесных торговых связях между этими двумя регионами.

Один из ключевых факторов, способствующих такому росту, - это объемы поставок ставропольской продукции в Азербайджан. В 2023 году они составили 30% от общего экспорта региона. Это свидетельствует о том, что Азербайджан является важным партнером для Ставропольского края и спрос на ставропольские товары на его рынке постоянно растет.

«Внешнеторговый оборот Ставропольского края и Азербайджана за последние годы стабильно превышает отметку в 200 миллионов долларов США. И только за последний год вырос на 10%»

– министр экономического развития края Денис Полюбин.

Глава ведомства отметил, что в основном Азербайджан импортировал продукцию агропромышленного комплекса – это мясная и зерновая продукция, минеральная вода и кондитерские изделия. Общая стоимость контрактов составила около $177 млн.

Министр подчеркнул, что рост внешнеторгового оборота между Ставропольским краем и Азербайджаном – результат успешной экономической политики обеих сторон.