Азербайджан нарастил товарооборот с Астраханью на 50% за прошлый год

Азербайджан и Астраханская области увеличили на 50% товарооборот за прошлый год. Основной объем экспорта и импорта составили сельскохозяйственные продукты и сталь.

Взаимный оборот Азербайджанской Республики и Астраханской области в прошлом году увеличился на 50%. Информацию об этом озвучил заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков.

По его данным основной объем экспорта и импорта пришелся на сельскохозяйственные товары и сталь.

Кроме этого, российский регион и республика сотрудничают в отрасли строения судов.

Хадиков отметил, что Астрахань готова предоставить необходимые льготы для бизнеса из АР.

"В настоящее время СЭЗ Азербайджана "Алят" принимает решение о вхождении в Ассоциацию прикаспийских экономических зон"

- Казбек Хадиков