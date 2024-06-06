Вестник Кавказа

Ставрополье хочет видеть до 15 млн туристов в год

Ставрополье хочет видеть до 15 млн туристов в год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья намерены нарастить турпоток до 15 млн человек в год. Планируется создать экономическую зону, в которой появятся гостиницы.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров сообщил, что края намерен нарастить туристический поток до 15 млн человек в год.

Глава региона подчеркнул, что власти намерены создать экономическую зону туристско-реакционной направленности, где возведут отели с 30 тыс номеров.

Владимиров отметил, что руководство хочет создать газо-, водо- и электроснабжение, а также дорожную инфраструктуру.  

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