Вестник Кавказа

Ставрополье будет контролировать реки из-за паводков

Ставрополье будет контролировать реки из-за паводков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края намерены усилить контроль за состоянием рек региона в связи с возможным паводком. Всего под особое наблюдение возьмут четыре реки региона.

В Ставрополье будут следить за состоянием рек, чтобы предотвратить паводки. Власти края будут проводить соответствующие меры на реках Кубань, Кума, Подкумок и Большой Зеленчук. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

 "Поручил главе краевого Минприроды обеспечить усиленный мониторинг уровня воды в реках. Он должен вестись постоянно. Информацию от созданной в крае системы из более чем 30 автоматизированных гидропостов необходимо предельно оперативно обрабатывать"

- Владимир Владимиров

Сообщается, что снег на этих реках начал активно таять, поэтому есть опасность подтопления территорий.

Кроме этого, власти намерены провести ряд профилактических мер.

Отмечается, что сейчас в руслах рек наблюдается маловодье.

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