Ставрополье будет контролировать реки из-за паводков

Власти Ставропольского края намерены усилить контроль за состоянием рек региона в связи с возможным паводком. Всего под особое наблюдение возьмут четыре реки региона.

В Ставрополье будут следить за состоянием рек, чтобы предотвратить паводки. Власти края будут проводить соответствующие меры на реках Кубань, Кума, Подкумок и Большой Зеленчук. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Поручил главе краевого Минприроды обеспечить усиленный мониторинг уровня воды в реках. Он должен вестись постоянно. Информацию от созданной в крае системы из более чем 30 автоматизированных гидропостов необходимо предельно оперативно обрабатывать"

- Владимир Владимиров

Сообщается, что снег на этих реках начал активно таять, поэтому есть опасность подтопления территорий.

Кроме этого, власти намерены провести ряд профилактических мер.

Отмечается, что сейчас в руслах рек наблюдается маловодье.