Дагестан масштабно подготовится к паводкам

Власти Дагестана намерены провести ряд мер по предотвращению подтоплений территорий. Планируется восстановить более 650 км каналов.

В Дагестане готовятся к паводкам. Более 50 водозащитных объектов будут подготовлены в рамках противопаводковых мероприятий.

По данным пресс-службы властей республики будут восстановлены более 650 км защитных каналов.

Сообщается, что правительство региона намерено защитить более 190 га земли.

Сейчас проводятся работы на территории Аксай-Акташского сбросного тракта. Это поможет защитить от паводков территорию трех районов республики.

Кроме этого, в течение этого года будет расчищена и углублена река Шаитли в Цунтинском районе.

Также будут возведены защитные сооружения в двух населенных пунктах - селах Гигатли-Урух Цумадинского района и Нижнее Инхо Гумбетовского района.