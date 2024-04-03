Дагестан масштабно подготовится к паводкам

Власти Дагестана намерены провести ряд мер по предотвращению подтоплений территорий. Планируется восстановить более 650 км каналов.
В Дагестане готовятся к паводкам. Более 50 водозащитных объектов будут подготовлены в рамках противопаводковых мероприятий.
По данным пресс-службы властей республики будут восстановлены более 650 км защитных каналов.
Сообщается, что правительство региона намерено защитить более 190 га земли.
Сейчас проводятся работы на территории Аксай-Акташского сбросного тракта. Это поможет защитить от паводков территорию трех районов республики.
Кроме этого, в течение этого года будет расчищена и углублена река Шаитли в Цунтинском районе.
Также будут возведены защитные сооружения в двух населенных пунктах - селах Гигатли-Урух Цумадинского района и Нижнее Инхо Гумбетовского района.