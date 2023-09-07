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Стало известно, сколько времени россияне сидят в соцсетях

Стало известно, сколько времени россияне сидят в соцсетях
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В среднем житель России каждый день проводит в социальных сетях около часа. Наиболее популярны сети VK и TikTik.

Опрос показал, по часу в день россияне тратят на просмотр соцсетей.

"Соцсети - одна из крупнейших интернет-активностей. В среднем россияне проводят в социальных сетях около 60 минут в день. Причем пользователи среднего возраста (25-44) большую часть этого времени тратят на ВКонтакте. TikTok лидирует по доле времени потребления среди пользователей молодого возраста (12-24). Одноклассники - лидер по доле времени среди пользователей 55+ лет"

– исследование Mediascope

В сеть "ВКонтакте" ежедневно заходят 43% россиян в возрасте от 12 лет.

При этом больше всего времени пользователи тратят в TikTok - 67 минут ежедневно, в VK - 43 минуты, в Telegram - 39 минут, в "Одноклассниках" - 31 минуту.

Интернетом каждый день в текущем году пользуется свыше 80% россиян старше 12 лет.

"Три часа 56 минут в день россияне старше 12 лет проводили в интернете в июне 2023 года (данные с учетом в том числе тех, кто вообще не пользуется интернетом). Выше всего этот показатель у молодежи 12-24 лет - около 6 часов. Кроме того, наблюдается рост времени в интернете по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметен он в старших возрастных группах"

– Mediascope

Запущена российская соцсеть Looky

Запущена российская соцсеть Looky

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