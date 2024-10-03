США ждут удара Израиля по Ирану в дни Суккота

Израиль намерен атаковать Иран уже в ближайшие дни во время празднования Суккота, или "дня кущей", отмечаемого с 17 по 23 октября, но пока решение относительно целей ударов не принято.

Израиль "в ближайшие дни" может нанести ответный удар по Ирану после его ракетной атаки на еврейское государство, пишет газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников.

Окончательное решение, о том, какие иранские цели будут выбраны для атаки Израилем, пока не принято, хотя план израильской атаки полностью готов, а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил Вашингтон, что операция будет ограничена военными целями и не затронет нефтяные или ядерные объекты.

Два дня назад, 15 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет "точным и смертоносным ответом", сообщал ранее телеканал CNN.

В то же время в Израиле прекрасно понимают, что Иран не оставит без ответа любой его удар по иранским объектам, и американские батареи THAAD ЦАХАЛ не помогут, об этом уже заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

"Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно"

- Хосейн Салами