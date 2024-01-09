США заинтересованы в продвижении Азербайджана и Армении к миру

Вашингтон стремится к подписанию Баку и Ереваном мирного соглашения, заявили в Госдепе. Его представитель также рассказал, что информации о возможной дате переговоров глав МИД АР и РА пока нет.

Америка хотела бы ускорить продвижение Азербайджана и Армении к мирному договору, такое заявление сделал первый зам пресс-секретаря Госдепартамента.

Прежде всего Ведант Патель уточнил, что новых сведений относительно возможной даты встречи Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна у него пока нет.

В то же время, представитель американского дипломатического ведомства заверил, что в Вашингтон с нетерпением ожидают, что уже в ближайшее время этот вопрос может начать рассматриваться.

"Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и госсекретарь, и мы будем очень усердно работать над этим, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими, кто работает над этим вопросом"

– Ведант Патель

Напомним, в прошлом месяцу помощник главы Госдепа Джеймс О'Брайен сообщил: Энтони Блинкен рассчитывает скоро провести очередную встречу глав МИД АР и РА, на которой будет обсуждаться мирное соглашение. Однако в МИД Азербайджана заявили об отсутствии договоренности по времени и месте новых переговоров.