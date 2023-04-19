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США внесли в черный список якобы помогавших Ирану покупать электронику

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Шесть компаний и один человек оказались под американскими санкциями за то, что якобы помогали Ирану закупать электронику, необходимую для производства оружия, включая беспилотники.

Новые санкции, связанные с Ираном, ввели власти США, о них сообщает американский Минфин.

В черный список включены 7 новых позиций - одно физическое лицо, остальные - юридические.

По данным Вашингтона, все они участвовали в деятельности сети, помогавшей Исламской Республике покупать электронику, то есть товары и технологии, на военные цели, в том числе - для выпуска беспилотников.

В министерстве заявили о готовности и в дальнейшем отслеживать выполнение рестрикций, чтобы лишить Иран возможности приобретать что-либо для изготовления оружия.

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