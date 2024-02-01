США указали на выход из конфликта Израиля и Палестины

Блинкен и Аббас подтвердили стремление к мирному выходу из палестино-израильского конфликта на основе создания «двух государств». Также обсуждался вопрос обновления палестинской администрации и проблема возвращения беженцев в Газу.

В ходе продолжающегося ближневосточного турне глава Госдепа США провел перегревы с палестинским лидером

По словам американского дипломата, решение конфликта между Палестиной и Израилем на основе «двух государств» стало бы залогом мира в регионе. Он подчеркнул, что власти США привержены именно такому разрешению конфликта.

В пресс-службе Госдепа отметили также, что предметом переговоров сторон стал вопрос обновления администрации Палестины.