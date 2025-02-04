США примут участие в "Интервидении-2025"

Опубликован список стран-участниц в "Интервидении-2025". В него пошли 20 стран, включая США.

Назван полный список стран, которые намереваются принять участие в "Интервидении-2025". Среди прочих, в него попали Соединенные Штаты Америки, рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

"В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР"

- организаторы "Интервидения"

Кто именно поедет в Москву на международный песенный конкурс от США, еще неизвестно.

Напомним, что на "Интервидении-2025" Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Песню под названием "Прямо по сердцу" для него написал знаменитый продюсер Максим Фадеев.

Песенный конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в Москве.