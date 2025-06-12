Вестник Кавказа

США предложили РФ паузу в контактах по нормализации диалога – Юрий Ушаков

США предложили РФ паузу в контактах по нормализации диалога – Юрий Ушаков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юрий Ушаков: США предложили РФ взять паузу в контактах по нормализации, место и время следующей встречи обсуждается.

Вашингтон инициировал приостановку контактов с Москвой по нормализации диалога. Стороны пытаются договориться о следующей встрече, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис"

– Юрий Ушаков 

Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что следующая встреча по возобновлению дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном должна была состояться в столице РФ. Российская сторона планировала обсудить с представителями Вашингтона возврат изъятых ранее дипломатических объектов в США.

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