США предложили РФ паузу в контактах по нормализации диалога – Юрий Ушаков

Вашингтон инициировал приостановку контактов с Москвой по нормализации диалога. Стороны пытаются договориться о следующей встрече, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис"
– Юрий Ушаков
Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что следующая встреча по возобновлению дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном должна была состояться в столице РФ. Российская сторона планировала обсудить с представителями Вашингтона возврат изъятых ранее дипломатических объектов в США.