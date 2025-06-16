Президенты США и Ирана могут встретиться в Стамбуле

Эрдоган выступил с предложением провести в Стамбуле встречу Трампа и Пезешкиана в рамках продолжения переговоров по иранской ядерной программе. Ранее сообщалось, что на этой неделе может пройти новый раунд переговоров по ядерной сделке.

В Стамбуле может пройти встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Масуда Пезешкиана, это предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

"Президент Эрдоган сначала предложил Трампу: "Давайте проведем вашу встречу с Пезешкианом в Стамбуле", чтобы найти решение. Трамп ответил, что его самолет готов, и он может прилететь"

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Турция выступает за продолжение переговоров по ядерной программе между США и Ираном, пишет издание.

Напомним, шестой раунд переговоров не состоялся в минувшие выходные в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем. По данным СМИ, есть вероятность, что встреча состоится на этой неделе, на нее прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Темой встречи станет не только ядерная сделка, но и остановка эскалации с Израилем.