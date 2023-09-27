США отменяет визы для Израиля

Сша вводят безвизовый режим с Израилем.
Глава Госдепа Энтони Блинкен министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас выступили с долгожданным для израильтян заявлением об отмене виз для въезда в США.
Они отметили, что введение безвиза стало возможным после выполнения Израилем всех условий принимающей стороны.
Таким образом, Израиль стане 41-й страной в Клубе безвизовых стран, в который, в частности, вошли Германия, Франция, Британия и Сингапур.
Известно, что Израиль долгое время пытался попасть в программу по отмене виз, однако не выполнял всех требований США. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как глава американской администрации Джо Байден объявил, что США будут работать над привлечением Израиля к программе безвиза.