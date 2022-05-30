США опять стоят в шаге от дефолта

Сегодня госдолг США может достичь предельного уровня, угрожая экономике страны дефолтом – Минфин страны планирует ввести чрезвычайные меры, чтобы отсрочить финансовый кризис.

Сегодня государственный долг США снова может достичь верхнего предела, установленного законом – под угрозой тогда окажется вся экономика страны.

Минфин США, чтобы избежать дефолта, готов начать вводить так называемые чрезвычайные меры – это сокращение выплат по ряду статей государственных расходов, в том числе и социальные выплаты, что позволит перенаправить ресурсы на обслуживание долга, но это – лишь временная мера, которая лишь отсрочит, но не решит проблему лимита заимствований, передает РИА Новости.

Такая ситуация сложилась из-за того, что пока еще действующий президент страны Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта.

Американские власти временно отменили потолок госдолга в июне 2023 года после того, как Байден заключил сделку с конгрессом, и хотя Трамп в декабре потребовал от однопартийцев отменить потолок госдолга до своего возвращения в Белый дом, сделано этого не было.

Теперь исполнительной и законодательной власти США предстоит снова вернуться к этому вопросу, поскольку лимит госдолга, согласно прогнозу Минфина, будет достигнут с 14 по 23 января.