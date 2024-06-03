Вестник Кавказа

США окажут давление на Иран

США окажут давление на Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Франции заявил о том, что Париж и Вашингтон окажут давление на Иран. Это связанное с проводимой Тегераном политикой дестабилизации региона.

Иранская политика, направленная на дестабилизацию ситуации в регионе, должна быть прекращена. Об этом заявил президент Франции, отметив, что для этой цели Париж и Вашингтон намерены оказать давление на Тегеран.

"Наши страны полны решимости оказывать необходимое давление на Иран"

– Эммануэль Макрон

В частности, имеется в виду активная реализация  Ираном ракетной программы и ракетные обстрелы еврейского государства.

Ранее Макрон заявил о том, что готов работать с премьером Израиля. Заявление прозвучало на фоне обвинений прокурора Международного уголовного суда в том, что тот несет ответственность за преступления против человечности в Газе.

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