США: мирное соглашение Баку и Еревана остается в пределах досягаемости

Опубликовано: 21:15, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В американском Госдепе заявили о продолжении работы с Азербайджаном и Арменией для достижения мирного соглашения. Там добавили, что оно находится в пределах досягаемости.

Официальный представитель американского Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит работать с Азербайджаном и Арменией для достижения мирного договора.

Он отметил визит спецпосланника Госдепа США Луи Боно на Южный Кавказ, заявив, что он напрямую посодействовал со сторонами.

Миллер также подчеркнул, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.

Визит Луи Боно на Южный Кавказ состоялся накануне. В ходе своего приезда он заявил о готовности США содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном.