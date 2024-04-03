США готовы на любое содействие армяно-азербайджанскому диалогу

Пресс-секретарь Госдепа прокомментировал потенциальное участие Вашингтона в диалоге Баку и Еревана. По словам Мэтью Миллера, американская сторона готова всеми силами способствовать ему.
Вашингтон будет рад любому участию в диалоге между Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.
По словам Мэтью Миллера, Штаты неоднократно озвучивали свою позицию. Она заключается в безальтернативности переговоров как пути решения вопроса.
"Я не хочу говорить ни о каких предстоящих встречах, но мы всегда ясно давали понять, что приветствуем диалог. Когда госсекретарь общался с лидерами Армении и Азербайджана, он ясно дал понять, что между ними должен быть диалог. Мы рады сыграть любую возможную роль в содействии этому диалогу и будем продолжать это делать"
– дипломат
В то же время, он оговорился, что не может объявить о каких-то конкретных будущих встречах.