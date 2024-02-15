США будут продолжать помогать Баку и Еревану достичь мира

В Госдепе заявили, что Штаты будут продолжать содействовать достижению мирного договора между Баку и Ереваном.
Пресс-секретарь американского Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Вашингтон будет продолжать содействовать достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен все еще считает, что мир достижим. Миллер напомнил, что Блинкен этот вопрос обсуждал с руководителями государств.
"Я знаю, что два лидера встретились на двусторонней основе в Мюнхене. Мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов в достижении соглашения"
- Мэтью Миллер