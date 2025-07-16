Спортивный фестиваль организуют во Владикавказе

Во Владикавказе пройдет летний спортивный фестиваль, на котором гостей ждут турниры по различным видам спорта. Фестиваль начнется в 17:00 26 июля.

Летний спортивный фестиваль "Движение на Водной" состоится в субботу, 26 июля, в Северной Осетии. В программу вошли соревнования по различным видам спорта.

Мероприятия будут проходить на водной станции. Для гостей организуют турниры по волейболу, теннису, дартсу, бадминтону, шахматам, а также мастер-класс по сайклингу.

Помимо этого, для детей будет представлена анимационная программа, аквагрим и игры. Кроме того, желающие смогут принять участие в розыгрыше велосипеда, телефона и колонки.

Вход на фестиваль свободный, его начало запланировано на 17:00.