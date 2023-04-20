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Сплав по кубанской Пшехе стал фатальным для белорусского туриста

Сплав по кубанской Пшехе стал фатальным для белорусского туриста
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сплав по реке Пхеха в Апшеронском районе Кубани закончился трагедией: погиб турист из Беларуси.

Гражданин Беларуси, проходивший туристический маршрут, погиб во время сплава по реке Пшеха в Апшеронском районе Кубани, сообщает посольство республики в РФ в своем Telegram-канале.

Сорокалетний гражданин соседней страны туристический маршрут включал в себя сплав по реке Пшеха, в группе из 11 человек было восемь граждан Беларуси. Других пострадавших нет. Сейчас группа снята с маршрута и доставлена в ближайший населенный пункт, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Информацию подтвердили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Сейчас по факту гибели туриста проводятся следственные действия, добавили там.

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