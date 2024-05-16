Вестник Кавказа

Специальные места для придорожной торговли определят в Ингушетии

Специальные места для придорожной торговли определят в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заниматься придорожной торговлей скоро можно будет только в специально определенных для этого местах в Ингушетии, рассказали власти республики. Их выберет особая рабочая группа.

Нестационарные торговые объекты скоро можно будет размещать на федеральных трассах лишь в специально определенных местах в Ингушетии – такая мера позволит не допускать помех для автомобилистов, рассказали власти региона.

"Согласно новому приказу Минпромсвязи республики, утвержден состав рабочей группы, задачей которой является определение специальных мест для размещения НТО вдоль федеральных трасс, а также региональных и муниципальных дорог"

– пресс-служба главы и правительства РИ

Как сообщает "Интерфакс", накануне прошла проверка, по итогам которой обнаружились 24 случая нарушений: у торговцев не было необходимых для ведения бизнеса документов.

Такие дела относятся к административным. Наказание за подобный проступок – штраф от 500 до 2 тыс рублей.

Кроме того, в случае незаконной торговли вдоль дорог, как правило, возникают препятствия для движения транспорта, что тоже карается по закону.

В пресс-службе добавили, что нововведение поможет навести порядок в придорожной торговле.

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