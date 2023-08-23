Спасатели нашли тело последней утонувшей в Сырдарье девочки

Опубликовано: 16:52, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: акимат Туркестанской области

Казахстанские спасатели нашли тело последней девочки, два дня назад утонувшей в водах Сырдарьи.

Сотрудники МЧС Туркестанской области нашли тело последней утонувшей в реке Сырдарья девочки – поиски жертв трагедии, разыгравшейся два дня назад в бурных водах, завершилось..

"Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних"

- МЧС Казахстана

В спасательном ведомстве еще раз призвали население соблюдать все меры предосторожности, находясь около воды и в самом водоеме, и ни в коем случае не купаться в не оборудованных для этого местах, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", страшная трагедия случилась у реки вблизи дорожного моста в Отырарском районе в Туркестанской области в понедельник - за несколько минут в реке утонули 11 человек, в том числе восемь детей. Все они были членами родственных семей, восемь из утонувших были несовершеннолетними.