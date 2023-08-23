РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Спасатели нашли тело последней утонувшей в Сырдарье девочки

Спасатели нашли тело последней утонувшей в Сырдарье девочки
© Фото: акимат Туркестанской области
Казахстанские спасатели нашли тело последней девочки, два дня назад утонувшей в водах Сырдарьи.

Сотрудники МЧС Туркестанской области нашли тело последней утонувшей в реке Сырдарья девочки – поиски жертв трагедии, разыгравшейся два дня назад в бурных водах, завершилось..

"Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних"

- МЧС Казахстана

В спасательном ведомстве еще раз призвали население соблюдать все меры предосторожности, находясь около воды и в самом водоеме, и ни в коем случае не купаться в не оборудованных для этого местах, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", страшная трагедия случилась у реки вблизи дорожного моста в Отырарском районе в Туркестанской области в понедельник - за несколько минут в реке утонули 11 человек, в том числе восемь детей. Все они были членами родственных семей, восемь из утонувших были несовершеннолетними.

Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей

Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version