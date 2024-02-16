Вестник Кавказа

Современные глубоководные волноломы защитят пляжи Сочи

Современные глубоководные волноломы защитят пляжи Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Инновационное решение будет применено в Сочи для сохранения пляжей. Берег снабдят глубоководными волноломами, которые будут рассеивать идущие из открытого моря волны.

Сочи защитят от штормов с помощью современных глубоководных волноломов, рассказал мэр города-курорта в своем канале в Telegram по итогам визита главы Минстроя Ирека Файзуллина.

По словам Алексея Копайгородского, это будут первые такие берегозащитные сооружения для Сочи.

"Представил Иреку Энваровичу инновационный для Сочи механизм берегозащиты. Строительство глубоководных волноломов впервые реализуем на Приморской набережной"

– мэр Сочи

Он уточнил, что работы будут проводиться в рамках масштабной реконструкции набережной, которая выступает одной из визитных карточек города.

О планах по модернизации Приморской набережной Копайгородский сообщал три недели назад. Тогда глава города подчеркивал, что проект обновления локации составлялся с учетом пожеланий жителей Сочи и туристов, он был одобрен экологической экспертизой. Особо мэр говорил о решении такой важной задачи, как борьба с размытием пляжей: для этого и предполагалось создать систему волноломов, между которыми располагались бы бухтовые пляжи.

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