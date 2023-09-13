Совет ЕС дал высокую оценку открытию дороги из Агдама в Ханкенди

Опубликовано: 10:34, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытие дороги Агдам-Аскеран-Ханкенди – важный шаг в налаживании регулярных поставок продовольствия и товаров народного потребления в Карабахский экономический регион Азербайджана, и сторонам следует использовать этот маршрут со всей ответственностью, заявили в Совете ЕС.

Открытие дороги из Агдама через Аскеран в город Ханкенди – это очень важный шаг, говорится в заявлении пресс-секретаря президента Совета Европейского Союза.

"Тот факт, что гуманитарная помощь из России была доставлена жителям Карабаха по дороге Агдам-Аскеран, способен придать импульс регулярным поставкам. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования как дороги через Лачин, так и маршрута Агдам-Аскеран"

- Совет ЕС

Несмотря на оптимистичное заявление центра дипломатии Евросоюза, говорить о полноценном открытии маршрута пока рано: то, что два дня назад по нему проехал российский большегруз с грузом гуманитарной помощи для армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, скорее разовая акция: дорога по-прежнему блокируется сепаратистами в Карабахе.

Тем не менее, ситуация внушает определенный оптимизм: на заседании СБ ООН, прошедшем 16 августа в Вашингтоне, постпред России призвал к разблокированию и использованию различных транспортных коридоров, в том числе Агдам-Аскеран-Ханкенди, отметив, что соблюдение прав жителей Карабахского региона находится в рамках юридического поля Азербайджана, территориальную целостность которого признает и Армения.

Кроме того, дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди связана с одним из основных транспортных маршрутов Азербайджана - автомагистралью "Шелковый путь" или M2, и она обеспечивает надежное сообщение с международными рынками, что в случае достижения прочного мира сыграет важнейшую роль в развитии и процветании всего региона.