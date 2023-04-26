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Совбез Турции отверг инфаркт у Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт Кремля
В турецком Совбезе прокомментировали информацию о том, что у Реджепа Тайипа Эрдогана случился инфаркт. Там опровергли слухи и подчеркнули, что он заболел желудочным гриппом.

У Эрдогана желудочный грипп, а не инфаркт, а активные мероприятия, которые проходят перед выборами на открытом воздухе, вызвали болезнь, сообщил представитель Совбеза Турецкой Республики Чагры Эрхан.

Он заявил, что сегодня Эрдоган весь день находился дома и отменил свое участие в предвыборных мероприятиях. Эрхан напомнил, что Эрдоган 25 апреля почувствовал недомогание во время интервью, пишет Lenta.ru.

Далее член СБ Турции опроверг новости о том, что у главы государства случился инфаркт. По его словам, спекуляции на такую тему показывают коварство и безответственность некоторых людей, которые опасно используют соцсети.

Прямой эфир был прерван из-за здоровья Эрдогана

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