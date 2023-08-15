Опубликовано: 9:38, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завтра в Нью-Йорке СБ ООН планирует обсудить ситуацию с Лачинской дорогой и гуманитарную обстановку в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Инициатор «экстренного» заседания - Ереван.

На 16 августа Совет Безопасности ООН запланировал открытое заседание, темой которого станет ситуация вокруг Лачинской дороги и гуманитарная обстановка в регионе.

Отметим, что в этом месяце председателем Совбеза ООН являются США, председатель формирует программу деятельности.

Заседание Совбеза ООН будет проведено по запросу армянской стороны, уточнили в американском постпредстве при ООН.

Армения - инициатор экстренного заседания, будет представлена на грядущей встрече министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Мероприятие состоится в среду днем 15.00 (23.00) в Нью-Йорке.

Ложь Армении и правда Азербайджана

Завтра Ереван вновь попытается изобразить себя пострадавшей стороной, для чего в Нью-Йорк и отправлен опытный актер Арарат Мирзоян. При этом мир не должен забывать, что именно армянские военные в течение трех десятилетий держали под оккупацией территории соседнего государства, а другие граждане Армении уничтожали захваченные города и села, разбирая их на кирпичи и строительный камень. Эти факты были во множестве задокументированы благодаря освобождению Карабаха и восточного Зангезура: на месте населенных пунктов остались одни фундаменты.

Завтра Ереван вновь попытает изобразить Баку разрушительной силой на Южном Кавказе. Но другие документы, фиксирующие возрождение освобожденных территорий в течение трех лет, свидетельствуют, что Баку – созидатель, а не разрушитель на своей земле. За такое короткое время огромные площади в Карабахе и Восточном Зангезуре были очищены от армянских мин, построены дороги, жилые дома и даже аэропорты. Активно идет процесс возвращения вынужденно перемещенных лиц в родные места – и приезжают они в полностью приспособленные для человеческой жизни села и города.

Особенно ярко факты гибельности армянской оккупации и скорости возрождения освобожденных районов Азербайджаном выглядят в сопоставлении друг с другом, как на этом видео: