Сотрудники предприятия в Махачкале жалуются на отсутствие зарплаты

Работники "Махачкалаводоканала" обратились к главе Дагестана с жалобой. Они утверждают, что им не заплатили за последние три месяца.
Работники предприятия "Махачкалаводоканал" пожаловались дагестанскому руководителю Сергею Меликову. Они утверждают, что им не выдали зарплату за последние месяцы – октябрь, ноябрь и декабрь.
В обращении сотрудников, которое опубликовано в телеграм-канале "Новое дело", говорится, что организацию "пустили под нож", а ситуация в настоящий момент критическая".
"Понимаем, что правительству сейчас не до нас, так как они заняты созданием новой структуры"
- заявление работников "Махачкалаводоканала"
В заключение они выразили надежду, что глава республики их услышит и примет необходимые меры.
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