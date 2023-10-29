Сотрудники предприятия в Махачкале жалуются на отсутствие зарплаты

Работники "Махачкалаводоканала" обратились к главе Дагестана с жалобой. Они утверждают, что им не заплатили за последние три месяца.

Работники предприятия "Махачкалаводоканал" пожаловались дагестанскому руководителю Сергею Меликову. Они утверждают, что им не выдали зарплату за последние месяцы – октябрь, ноябрь и декабрь.

В обращении сотрудников, которое опубликовано в телеграм-канале "Новое дело", говорится, что организацию "пустили под нож", а ситуация в настоящий момент критическая".

"Понимаем, что правительству сейчас не до нас, так как они заняты созданием новой структуры"

- заявление работников "Махачкалаводоканала"

В заключение они выразили надежду, что глава республики их услышит и примет необходимые меры.