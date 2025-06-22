Вестник Кавказа

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ станет ключом к успешной ядерной сделке - Гросси

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава МАГАТЭ призывает к возобновлению переговоров по ядерному соглашению. Прийти к сделке дипломатическим путем поможет сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, считает он.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указал на важность восстановления сотрудничества Ирана с организацией для заключения ядерной сделки.

"Возобновление сотрудничества с МАГАТЭ - ключ к успешному соглашению"

– Гросси

Он сообщил, что направил главе МИД ИРИ Аббасу Аракчи письмо, в котором указал на то, что восстановление взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ станет важным шагом к разрешению многолетнего спора вокруг ядерной программы Ирана. Гросси выступил с предложением провести в ближайшее время встречу для обсуждения дальнейших действий.

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