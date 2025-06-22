Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ станет ключом к успешной ядерной сделке - Гросси

Глава МАГАТЭ призывает к возобновлению переговоров по ядерному соглашению. Прийти к сделке дипломатическим путем поможет сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, считает он.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указал на важность восстановления сотрудничества Ирана с организацией для заключения ядерной сделки.
"Возобновление сотрудничества с МАГАТЭ - ключ к успешному соглашению"
– Гросси
Он сообщил, что направил главе МИД ИРИ Аббасу Аракчи письмо, в котором указал на то, что восстановление взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ станет важным шагом к разрешению многолетнего спора вокруг ядерной программы Ирана. Гросси выступил с предложением провести в ближайшее время встречу для обсуждения дальнейших действий.