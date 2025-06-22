МАГАТЭ нашел повреждения на ядерных объектах Ирана

После ночной атаки США на ядерную инфраструктуру Ирана МАГАТЭ обнаружил на объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо ряд разрушений. Подчеркивается, что подсчитать ущерб под землей сейчас невозможно.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало повреждения на ядерных объектах Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо после атаки США, заявил директор агентства Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

"На объекте Фордо, главном иранском объекте по обогащению урана до 60%, теперь видны воронки, что указывает на использование проникающих боеприпасов, это согласуется с заявлениями США. На данный момент никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей"

- Рафаэль Гросси

Он передал, что на объекте в Натанзе был нанесен удар по установке для обогащения урана, а на предприятии в Исфахане пострадали туннели, которые использовались для хранения обогащенного топлива.

Напомним, что атаки США на ядерные объекты Ирана произошли в ночь с 21 на 22 июня.