Солнечный пояс Алании: каким будет туристический кластер?

Мастер-план североосетинского туристического кластера "Солнечный пояс Алании" представили сегодня.
Новый туркластер в Северной Осетии будет включать 75 объектов, его площадь превысит 500 га.
В состав "Солнечного пояса Алании" войдут:
- Владикавказ (южная часть вдоль Терека),
- Пригородный район (горные части),
- Алагирский район (горные части)
- Ирафский район (горные части).
Согласно дорожной карте по развитию туристических локаций, реализовать планируется 95 проектов, на это будет направлено более 2 млрд рублей.
"Наши известные достопримечательности приведут в порядок и сделают современными площадками для посещения: в Даргавском некрополе построят музейные комплексы, кафе, парковки, заброшенная горно-обогатительная фабрика в Фаснале будет реставрирована и открыта для туристов"
– глава республики Сергей Меняйло
Неподалеку от Мидаграбинских водопадов появится кемпинг, в Кобанском ущелье будет создан экстрим-парк, по Верхнему Фиагрону будет проложен пешеходный турмаршрут, а горное селение Цмити превратится в полноценную историко-рекреационную локацию.
Создание туркластера улучшит туристическую инфраструктуру в республике, привлечет не только отдыхающих, но и инвесторов и бизнесменов.