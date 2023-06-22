Солнечный пояс Алании: каким будет туристический кластер?

Опубликовано: 23:53, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии появится туркластер "Солнечный пояс Алании", его создание обойдется в 2 млрд рублей. Будет отреставрированы достопримечательности, открыты музеи, созданы кемпинги и туристические маршруты.

Мастер-план североосетинского туристического кластера "Солнечный пояс Алании" представили сегодня.

Новый туркластер в Северной Осетии будет включать 75 объектов, его площадь превысит 500 га.

В состав "Солнечного пояса Алании" войдут:

Владикавказ (южная часть вдоль Терека),

Пригородный район (горные части),

Алагирский район (горные части)

Ирафский район (горные части).

Согласно дорожной карте по развитию туристических локаций, реализовать планируется 95 проектов, на это будет направлено более 2 млрд рублей.

"Наши известные достопримечательности приведут в порядок и сделают современными площадками для посещения: в Даргавском некрополе построят музейные комплексы, кафе, парковки, заброшенная горно-обогатительная фабрика в Фаснале будет реставрирована и открыта для туристов"

– глава республики Сергей Меняйло

Неподалеку от Мидаграбинских водопадов появится кемпинг, в Кобанском ущелье будет создан экстрим-парк, по Верхнему Фиагрону будет проложен пешеходный турмаршрут, а горное селение Цмити превратится в полноценную историко-рекреационную локацию.

Создание туркластера улучшит туристическую инфраструктуру в республике, привлечет не только отдыхающих, но и инвесторов и бизнесменов.