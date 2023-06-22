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Солнечный пояс Алании: каким будет туристический кластер?

Солнечный пояс Алании: каким будет туристический кластер?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии появится туркластер "Солнечный пояс Алании", его создание обойдется в 2 млрд рублей. Будет отреставрированы достопримечательности, открыты музеи, созданы кемпинги и туристические маршруты.

Мастер-план североосетинского туристического кластера "Солнечный пояс Алании" представили сегодня.

Новый туркластер в Северной Осетии будет включать 75 объектов, его площадь превысит 500 га.

В состав "Солнечного пояса Алании" войдут:

  • Владикавказ (южная часть вдоль Терека),
  • Пригородный район (горные части),
  • Алагирский район (горные части)
  • Ирафский район (горные части).

Согласно дорожной карте по развитию туристических локаций, реализовать планируется 95 проектов, на это будет направлено более 2 млрд рублей.

"Наши известные достопримечательности приведут в порядок и сделают современными площадками для посещения: в Даргавском некрополе построят музейные комплексы, кафе, парковки, заброшенная горно-обогатительная фабрика в Фаснале будет реставрирована и открыта для туристов"

– глава республики Сергей Меняйло

Неподалеку от Мидаграбинских водопадов появится кемпинг, в Кобанском ущелье будет создан экстрим-парк, по Верхнему Фиагрону будет проложен пешеходный турмаршрут, а горное селение Цмити превратится в полноценную историко-рекреационную локацию.

Создание туркластера улучшит туристическую инфраструктуру в республике, привлечет не только отдыхающих, но и инвесторов и бизнесменов.

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