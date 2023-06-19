Когда откроется "Мамисон"? Названы сроки

Опубликовано: 11:02, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии сможет принять туристов через год-полтора. Открыть "Мамисон" планируют зимой 2024-2025 года.

Глава Северной Осетии рассказал о том, как продвигается строительство нового горнолыжного курорта "Мамисон".

По его словам, в настоящее время строительство курорта ведется активно.

"Планируем завершить первый этап зимой 2024-2025 года"

– Сергей Меняйло

Через полтора года "Мамисон" обзаведется двумя канатными дорогами - 5,1 км и 20 км, различными трассами для лыжников и сноубордистов, сноу-парком, крупным многофункциональным центром, парковкой.

Отели на курорте "Мамисон" смогут вмещать более 1,1 тыс отдыхающих. Также будут построены рестораны.

Меняйло заверил, что основная часть объектов на курорте сможет принимать гостей уже в 2024 году.