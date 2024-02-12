Сократить рабочую неделю намерены в Турции

Власти Турции готовят законопроект о сокращении рабочей неделе. Предполагается, что граждане страны будут работать на 8-13 часов меньше.

Трудовой кодекс Турции претерпит изменения. Правительство республики намерено сделать короче рабочую неделю. Об этом сообщает издание Sabah.

Сейчас трудовая неделя в стране составляет 48 часов, после принятия поправок она должна сократить до 35-40 часов.

Отмечается, что власти намерены объединить в нормах трудового кодекса несколько сфер, чтобы нормативы были одинаковые.

В 1936 году нормами права был установлен рабочий регламент – 8 часов в день и 48 часов в неделю. В 2023 году правительство намеревалось сократить рабочий график до 45 часов, но из-за различий в сферах эти изменения коснулись не всех отраслей.

Таким образом, работник морской отрасли и СМИ продолжают трудиться 48 часов в неделю. Сверх графика сотрудники могут работать до 270 часов в год.

Сократить рабочие часы предполагается за счет развития технологической сферы. Власти планируют объединить отрасли нормами права, что позволит всем работникам, независимо от сферы деятельности, трудиться не более 40 часов в неделю.

Также будут изменены правила набора сотрудников, их премирования и сверхурочной работы.