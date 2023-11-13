Соцконтракты привлекают деньги в Дагестан

Благодаря реализации социальных контрактов в минувшем году Дагестан получил 1 млрд рублей. В 2024 году работа по реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни людей, будет продолжена.

Более миллиарда рублей получил Дагестан в минувшем году благодаря реализации социальных контрактов. По данным пресс-службы Минтруда республики, помощь была оказана тысячам человек.

"Подвели итоги работы за 2023 год, анализ показывает, что на территории Республики Дагестан благодаря проекту "Социальный контракт" государственная социальная помощь нуждающимся гражданам оказана на сумму 1 050,4 млн рублей, улучшили свои жизненные условия 6 506 человек"

– Минтруда Дагестана

В наступившем году планируется заключение контрактов, направленных на развитие сельскохозяйственных инициатив, борьбу с безработицей, также будут реализованы проекты по оказанию помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.