Сочинские спасатели помогли спуститься с гор самоуверенным туристам

Опубликовано: 21:54, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сегодня вечером группе туристов из троих человек, самонадеянно решивших в течение дня взобраться сразу на две вершины в горах Сочи, неожиданно понадобилась помощь спасателей.

Сочинские спасатели сегодня снимали с одной из вершин зарегистрированную группу туристов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Туристы собирались в течения дня одолеть сразу две вершины - Бозтепе и Муззосук, однако не рассчитали свои силы, и им пришлось вместо того, чтобы вернуться в поселок Лазаревское до наступления темноты, вызывать спасателей – как объяснили они сами, подвела их сильная жара, вымотавшая все их силы и альпинистский задор, передает портал Юга.ру.

На вершину второй горы они взобрались лишь в шесть вечера, и на обратный путь, а это – восемь километров, сил у них просто не осталось. Туристы решили подождать спасателей на вершине горы Муззосуку, отказавшись от идеи самостоятельно спуститься по сложному горному рельефу, к тому же, спускаться пришлось бы в темноте – в горах быстро темнеет.

Двое сочинцев и москвич нашлись на лесной тропе рядом с вершиной горы. Спасатели отметили, что их решение было единственно верным – местность не располагает к подобным экспериментам, которые могли бы закончиться плачевно, а может даже трагично.

Молодых людей доставили в Лазаревское, к частью, медицинская помощь им не понадобилось.