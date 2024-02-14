Вестник Кавказа

Сочи в марте - отели на праздники загружены на 75%

Красная поляна
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Популярность отдыха в Сочи вырастет на праздничные выходные, связанные с Международным женским днем. Ожидается, что в места размещения в городе будут загружены на 75%.

Провести длинные праздничные выходные в марте в Сочи планируют многие россияне - ожидаемая заполняемость отелей курорта на 8 марта составляет 75%.

"Средняя загрузка номерного фонда Сочи на 8 марта ожидается на уровне 75%"

– администрация курорта

Также востребован отдых в Сочи на 23 февраля. В зимнее время многие предпочитают совмещать отдых с оздоровительными процедурами и бронируют не отели, а санатории.

В марте в Сочи цветет магнолия и другие цветы, весна на курорте начинается раньше, чем в среднем по России.

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