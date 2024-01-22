Сочи стал самым популярным городом для путешествий в конце января

Сочи наряду с Москвой и Санкт-Петербургом стал самым привлекательным для турпутешествий в конце января. По этим направлениям путешественники чаще всего приобретают авиабилеты.

Российские граждане выбирают отдыхать в конце января в столице, Санкт-Петербурге и Сочи. Эти направления стали самыми востребованы по приобретению билетов на самолет. Об этом рассказывает онлайн-сервис tutu.

Отмечается, что чаще всего путешественники выбирают рейсы с 9 по 1 февраля. Из общего числа перелетов 80% из них в это время будут совершены внутри страны.

Также среди привлекательных внутренних направлений отмечены Екатеринбург и МинВоды.

За границу российские туристы чаще всего летают в январе в Ереван, Ташкент, Баку, Минск и Душанбе.

Среди железнодорожных рейсов лидируют поездки также в столицу РФ, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер.