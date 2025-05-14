"Сочи" проиграл "Пари НН" в первом стыковом матче

"Сочи" у себя дома уступил "Пари НН" в матче за право выступить в следующем сезоне в РПЛ. Хозяева поля в первом тайме остались в меньшинстве.

В Сочи завершился первая стыковая встреча за право принять участие в следующем сезоне в Российской Премьер-лиге между одноименной командой и нижегородским "Пари НН".

Волевую победу со счетом 2:1 одержали гости.

Счет был открыт на 14-й минуте матча благодаря голу форварда "Сочи" Романа Пасевича. Но в конце первого тайма полузащитник Александр Трошечкин восстановил равновесие.

Большую часть второго тайма команды провели без голов, однако точный удар защитника Виктора Александрова на 88-й минуте принес нижегородцам победу в этой игре.

Стоит добавить, что сочинцы еще в первом тайме остались в меньшинстве – нападающий Владимир Писарский на 38-й минуте матча получил прямую красную карточку.

Ответная игра между двумя командами состоится 31 мая в Нижнем Новгороде.