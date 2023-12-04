Сочи продолжает восстанавливать пляжи после шторма

Власти Сочи продолжают восстановительные работы на пляжах города. Большая часть набережной уже приведена в порядок.

На территории Сочи и ПГТ Сириус до сих пор идут работы по восстановлению пляжной инфраструктуры, которая пострадала во время шторма. Сейчас большая часть прибрежной территории приобрела свой прежний вид.

В Сириусе на время восстановительных работ ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время шторма федеральная территория сильно пострадала. Часть прибрежных домов была затоплена, а пляжи после шторма пришлось очищать от мусора, который принесло сильными волнами.

Власти Сочи отмечают, что к городские службы были готовы к шторму, но избежать повреждений все равно не удалось.

Отмечается, что свою работу возобновили зимние пляжи. Их инфраструктуру починили и убрали морской мусор. Сейчас на них проводят свое время жители и гости города.

Кроме этого, сочинские власти ожидают большой наплыв туристов на новогодние праздники.