Вестник Кавказа

Сочи продолжает восстанавливать пляжи после шторма

Сочи продолжает восстанавливать пляжи после шторма
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи продолжают восстановительные работы на пляжах города. Большая часть набережной уже приведена в порядок.

На территории Сочи и ПГТ Сириус до сих пор идут работы по восстановлению пляжной инфраструктуры, которая пострадала во время шторма. Сейчас большая часть прибрежной территории приобрела свой прежний вид. 

В Сириусе на время восстановительных работ ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время шторма федеральная территория сильно пострадала. Часть прибрежных домов была затоплена, а пляжи после шторма пришлось очищать от мусора, который принесло сильными волнами. 

Власти Сочи отмечают, что к городские службы были готовы к шторму, но избежать повреждений все равно не удалось. 

Отмечается, что свою работу возобновили зимние пляжи. Их инфраструктуру починили и убрали морской мусор. Сейчас на них проводят свое время жители и гости города. 

Кроме этого, сочинские власти ожидают большой наплыв туристов на новогодние праздники.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1675 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы