SOCAR займется нефтедобычей в Африке

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR будет добывать "черное золото" на Черном континенте: азербайджанская нефтяная компания будет осваивать запасы энергоресурсов в Кот-д’Ивуаре.

Нефтяная госкомпания Азербайджана SOCAR договорилась с итальянской Eni S.p.A. о покупке 10% проекта по разработке  крупного нефтегазового месторождения Baleine в Кот-д’Ивуаре.

Соглашение было подписано на полях ВЭФ в Давосе. Месторождение Baleine является одним из самых перспективных с точки зрения запасов ресурсов, освоение началось в 2023 году. Здесь ежедневно добывают свыше 62 тыс баррелей нефти. 

Отметим, что это уже не первая крупная сделка SOCAR по освоению месторождений за пределами Азербайджана. Ранее SOCAR приобрела 10% газового месторождения Тамар в Израиле за $1,25 млрд.

530 просмотров

