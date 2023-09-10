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Собянин побеждает на выборах мэра Москвы

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Собянин победил на выборах мэра российской столицы. Впервые он стал главой города 13 лет назад.

Действующий мэр Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с большим отрывом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

Согласно последним данным электронного голосования, у него 2,05 млн голосов.

Второе место достается Леониду Зюганову, который заручился поддержкой 212 тыс москвичей. Третьим со 159 тыс голосов становится Борис Чернышов. Далее следует Владислав Даванков, получивший 136 тыс голосов, и Дмитрий Гусев, за которого отдали свои голоса 103 тыс столичных жителей.

В Центризбиркоме России отметили, что явка на московских выборах составила рекордные 42,5%.

После победы Собянин выразил благодарность жителям Москвы за поддержку.

"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов - это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию"

– мэр Москвы

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