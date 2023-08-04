Snoop Dogg даст концерт в Армении

Американец Snoop Dogg выступит в Армении. Концерт рэпера в столице республики состоится через полтора месяца.
Американский рэпер Snoop Dogg этой осенью выступит в Армении. Об этом он сам написал на своих страницах в социальных сетях.
Концерт состоится в Ереване 23 сентября. По словам рэпера, это будет легендарное шоу.
Справка
Музыкальная карьера Snoop Dogg началась в 1992 году. С тех пор он выпустил 17 альбомов, релиз последней на данный момент пластинки состоялся в 2019 году. Американец продал более 23 млн копий альбомов в США и 35 млн по всему миру.«Мгзавреби» выступят в Алматы и уедут в турне по Европе