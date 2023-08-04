Snoop Dogg даст концерт в Армении

Опубликовано: 2:27, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Snoop Dogg в социальных сетях

Американец Snoop Dogg выступит в Армении. Концерт рэпера в столице республики состоится через полтора месяца.

Американский рэпер Snoop Dogg этой осенью выступит в Армении. Об этом он сам написал на своих страницах в социальных сетях.

Концерт состоится в Ереване 23 сентября. По словам рэпера, это будет легендарное шоу.

Справка

Музыкальная карьера Snoop Dogg началась в 1992 году. С тех пор он выпустил 17 альбомов, релиз последней на данный момент пластинки состоялся в 2019 году. Американец продал более 23 млн копий альбомов в США и 35 млн по всему миру.«Мгзавреби» выступят в Алматы и уедут в турне по Европе